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Turgay Demir: Erol Bulut bu şartlarda gelmek istemez

Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendiren A Spor yorumcusu Turgay Demir, sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında bulunan Erol Bulut için, "Bu şartlarda gelmek istemez" ifadelerini kullandı.
13.06.2020
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