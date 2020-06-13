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Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Canlı yayında açıkladı

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Roma forması giyen Juan Jesus'u gündemine aldı. Brezilyalı stoperin transferiyle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
13.06.2020
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