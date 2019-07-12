12 Temmuz 2019, Cuma
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Transferde anlaşma sağlandı! Ersun Yanal…
Badou Ndiaye Fenerbahçe yolunda… Fenerbahçe, Galatasaray’ın eski futbolcusu Badou Ndiaye ile prensipte anlaştı. Transfer için Ersun yanal’ın kararı bekleniyor. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, Topuk Yaylası’ndan canlı bağlanarak transfere dair tüm detay ve gelişmeleri aktardı.
12.07.2019
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