12 Temmuz 2019, Cuma
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Cenk Ergün açıkladı! "Eljif Elmas..."
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Futbol Direktörü Cenk Ergün, A Spor'da Transfer Gelişmesi programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Eljif Elmas ile ilgili konuşan, Ergün, "Eljif için İtalyada 15-20 milyon Euro arası bonservis bedeli konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
12.07.2019
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