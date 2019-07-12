Cenk Ergün açıkladı! "Eljif Elmas..."

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Futbol Direktörü Cenk Ergün, A Spor'da Transfer Gelişmesi programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Eljif Elmas ile ilgili konuşan, Ergün, "Eljif için İtalyada 15-20 milyon Euro arası bonservis bedeli konuşuluyor" ifadelerini kullandı.