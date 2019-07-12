12 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Cenk Ergün açıkladı! "Eljif Elmas..."

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Futbol Direktörü Cenk Ergün, A Spor'da Transfer Gelişmesi programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Eljif Elmas ile ilgili konuşan, Ergün, "Eljif için İtalyada 15-20 milyon Euro arası bonservis bedeli konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
12.07.2019

Transferde anlaşma sağlandı! Ersun Yanal…

Cenk Ergün açıkladı! Eljif Elmas... Cenk Ergün açıkladı! "Eljif Elmas..." 12.07.2019
Transferde anlaşma sağlandı! Ersun Yanal… Transferde anlaşma sağlandı! Ersun Yanal… 12.07.2019
Garry Rodrigues İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler Garry Rodrigues İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler 12.07.2019
Napoli'den Eljif Elmas açıklaması Napoli'den Eljif Elmas açıklaması 11.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Eljif 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satıldı "Eljif 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satıldı" 11.07.2019
Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul’da! Masaya oturuldu Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul’da! Masaya oturuldu 11.07.2019
Kruse ve Muriç Fenerbahçe'yi geçti Kruse ve Muriç Fenerbahçe'yi geçti 10.07.2019
Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması 10.07.2019
Emre Belözoğlu: Ersun Hoca'nın antrenmanları biraz ağırdır Emre Belözoğlu: Ersun Hoca'nın antrenmanları biraz ağırdır 10.07.2019
Eljif Elmas İstanbul'a geldi Eljif Elmas İstanbul'a geldi 10.07.2019
Fenerbahçe'de kombineler 25 bine yaklaştı Fenerbahçe'de kombineler 25 bine yaklaştı 09.07.2019
Savaşın gölgesinden Fenerbahçe'ye... Savaşın gölgesinden Fenerbahçe'ye... 09.07.2019
Altay Bayındır: Fenerbahçe reddedilemez Altay Bayındır: "Fenerbahçe reddedilemez" 09.07.2019
Altay Bayındır resmen Fenerbahçe'de Altay Bayındır resmen Fenerbahçe'de 09.07.2019
Ndiaye Fenerbahçe yolunda Ndiaye Fenerbahçe yolunda 09.07.2019
Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe ilk teklifi yaptı... Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe ilk teklifi yaptı... 09.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Tüm transferleri unutun! Sezonun bombası Galatasaray'dan | Son dakika haberleri
Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferini Fatih Terim bitirdi! Flaş olay...
Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek ezeli rakibe gidiyor
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Pazarlıklar başladı
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tam 3 isim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör