TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması!
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Son Sayfa programında flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Bugün Sergen Yalçın'ı aradım. Fenerbahçe iddialarını sorunca 'konuşmam ayıp olur, takımın hocası var' dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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