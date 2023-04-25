FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu değerlendirdi! İstanbulspor'un kazandığı penaltı doğru mu?
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İstanbulspor'un kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Böyle açıklık olmaz. Kolunu cepheden de açamazsın, arkadan da yapamazsın. Böyle olursa penaltı olur, verilir. " ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Toroğlu değerlendirdi! İstanbulspor'un kazandığı penaltı doğru mu? 25 Nisan 2023 | 12:00
01:00
Toroğlu yorumladı! F.Bahçe'nin iptal edilen golünde faul var mı? 24 Nisan 2023 | 12:00
00:34
Toroğlu: Penaltıya gitmeleri lazım! 24 Nisan 2023 | 12:00
01:13
İşte Fenerbahçe - İstanbulspor maçı öncesi son durum 24 Nisan 2023 | 12:00
01:30
Flaş Arda Güler sözleri! "En büyük eksikliği..." 22 Nisan 2023 | 12:00
03:28
Maç sonu flaş sözler! "Lale Orta ve MHK..." 20 Nisan 2023 | 12:00
01:03
F.Bahçeli oyuncular penaltı beklemişti! Toroğlu yorumladı 19 Nisan 2023 | 12:00
01:49
Toroğlu'dan Jesus'a: Arda'yı defansın kucağına atıyor! 19 Nisan 2023 | 12:00