TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Emre Mor ile anlaşmaya vardı!
Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor ile anlaşmaya vardı. Yönetimin, oyuncunun temsilcileriyle bir araya geldiği ve el sıkıştığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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