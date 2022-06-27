Bruma'dan Jorge Jesus itirafı! "Transfer sürecimde..."
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer süreciyle ilgili de konuşan Portekizli futbolcu, "Transfer sürecinde hocamız beni aradı ve takımda görmek istediğini söyledi. Fenerbahçe zaten çok büyük bir kulüp." dedi. İşte o sözler...
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