Flaş Lincoln Henrique sözleri! "Fenerbahçe'nin Alex'i kullandığı gibi..."
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan Sabah Sporu programında Fenerbahçe'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Alpaslan, "Lincoln Henrique'nin hücumda etkili bir performansı var. Fenerbahçe'nin, Alex'i kullandığı gibi Lincoln'ü kullanacağını düşünüyorum." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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