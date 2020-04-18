Tottenham ve Lazio Muriqi'yi istiyor

Tottenham ve Lazio, Vedat Muriqi transferi için yarışıyor. Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük bir rekabete yol açan Kosovalı golcü, bu kez Avrupa'nın iki önemli kulübünü karşı karşıya getirdi.

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