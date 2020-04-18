Fenerbahçe için Planic iddiası

Bu sezon stoper transferinde istediğini bulamayan Fenerbahçe'nin Bogdan Planic için devreye girdiği iddia edildi. Rumen basınında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertlilerin Steaua Bükreş forması giyen Planic'e teklif yaptığı belirtildi.

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