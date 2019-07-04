04 Temmuz 2019, Perşembe
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Max Kruse açıkladı! İtalyan kahvesi mi Türk çayı mı? | Video haber
Fenerbahçe’nin 3 yıllığına renklerine kattığı Alman milli futbolcu Max Kruse, sarı lacivertli kulüpte gerçekleştirilen imza töreninin ardından Fenerbahçe Televizyonu’nun sorularını yanıtladı. Kruse, "İtalyan kahvesi mi Türk çayı mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi...
04.07.2019
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