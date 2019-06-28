28 Haziran 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Tolgay Arslan'dan askerlik yemini | Video haber

Çorum'da bedelli askerlik yapan Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan ve Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran yemin töreninin ardından terhis oldu.
28.06.2019

Temel eğitimlerini tamamlayan askerler için Çorum İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 99 asker, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masalara ellerini koyarak yemin etti.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, "Kutsal askerlik andını içtiğiniz andan itibaren milletimizin göz bebeği, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asil birer ferdi oldunuz. Andınız kutlu ve uğurlu olsun. Yemininizin anlamı, askerin vatan nöbetine yürekten bağlanmasıdır. Bunun teminatı şeref, bedeli ise vatan uğruna gerektiğinde seve seve canını vermektir" dedi.

Tören geçişinin ardından askerler, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi. Çorum'da 21 günlük temel eğitimini tamamlayarak tezkere alan Tolgay Arslan, törenin ardından bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını imzaladı. Terhis olan Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran da "Her Türk asker doğar. Biz de vatani görevimizi yapmak için 21 gün de olsa buraya geldik. Vatana canımız feda" dedi.

Tolgay Arslan'dan askerlik yemini Tolgay Arslan'dan askerlik yemini 28.06.2019
İtalya'dan Fenerbahçe iddiası İtalya'dan Fenerbahçe iddiası 28.06.2019
Fenerbahçe'den Bafetimbi Gomis hamlesi Fenerbahçe'den Bafetimbi Gomis hamlesi 28.06.2019
Ayrılık talebi Topal'dan geldi Ayrılık talebi Topal'dan geldi 28.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Lucas Lima: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım Lucas Lima: "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" 28.06.2019
Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Fenerbahçe 10 numarasını buldu! 27.06.2019
F.Bahçe'de Gomis sesleri! Görüşme gerçekleşti... F.Bahçe'de Gomis sesleri! Görüşme gerçekleşti... 27.06.2019
Max Kruse'de mutlu son Max Kruse'de mutlu son 27.06.2019
Vedat Muriç hangi takıma gidecek? Vedat Muriç hangi takıma gidecek? 27.06.2019
Menajeri açıkladı! Mehmet Topal, Selçuk İnan, Caner Erkin... Menajeri açıkladı! Mehmet Topal, Selçuk İnan, Caner Erkin... 26.06.2019
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması 26.06.2019
'Fener Ol'dan toplanan para açıklandı! 'Fener Ol'dan toplanan para açıklandı! 26.06.2019
Fenerbahçe yönetimi bu seneyi zor çıkarır "Fenerbahçe yönetimi bu seneyi zor çıkarır" 26.06.2019
Mehmet Topal'ın kariyeri Mehmet Topal'ın kariyeri 26.06.2019
Mehmet Topal'dan veda mesajı Mehmet Topal'dan veda mesajı 26.06.2019
Mehmet Topal ile yollar ayrıldı Mehmet Topal ile yollar ayrıldı 26.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Milyoner'e damga vuran 'Futbol' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!
Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!
Galatasaray istiyordu! Falcao kararını verdi
Alper Potuk tezkeresini böyle aldı! İşte o anlar... Fenerbahçe haberleri
Başakaşehirli oyuncudan transfer çıkışı! "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum!" | Son dakika transfer haberleri...
Genç yıldızı Beşiktaş istedi Trabzonspor bitirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör