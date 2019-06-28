28 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe Max Kruse transferini böyle duyurdu | Video haber
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Murat Sağlam'ın ardından 2. transferini de resmi olarak duyurdu. Max Kruse ile ön sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sarı lacivertliler, Max Kruse transferini bu video ile duyurdu.
28.06.2019
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