08 Ocak 2020, Çarşamba
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Tolga Ciğerci: Fenerbahçe için boş sözleşmeye imza atarım
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Tolga Ciğerci, takımının kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Fenerbahçe için boş sözleşmeye imza atarım.' diyen Tolga, sarı-lacivertli takımın en kötü günlerinde onu çaresiz bırakmadığını ifade etti.
08.01.2020
Tolga Ciğerci'nin açıklamalarının satır başları şöyle:
"Kendime iyi bakıyorum, iyi hazırlıyorum ama performans konusunda yardımcı olamamıştım ama teknik ekip olsun, başkan olsun, arkadaşlarım bana çok iyi destek verdi bunun etkisi sahada ortaya çıkıyor."
"Benim bir hedefim var; Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum. Fenerbahçe, beni en kötü günlerimde çaresiz bırakmadı; gerekirse Fenerbahçe için boş sözleşmeye de imza atarım."
"En çok takılmayı sevdiğim oyuncu Mehmet Ekici, onun yanında diğer arkadaşlarımla da iyi anlaşıyorum sıkıntı yaşamadım kimseyle."
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