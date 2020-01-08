08 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Tolga Ciğerci: Fenerbahçe için boş sözleşmeye imza atarım

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Tolga Ciğerci, takımının kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Fenerbahçe için boş sözleşmeye imza atarım.' diyen Tolga, sarı-lacivertli takımın en kötü günlerinde onu çaresiz bırakmadığını ifade etti.
08.01.2020

Tolga Ciğerci'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Kendime iyi bakıyorum, iyi hazırlıyorum ama performans konusunda yardımcı olamamıştım ama teknik ekip olsun, başkan olsun, arkadaşlarım bana çok iyi destek verdi bunun etkisi sahada ortaya çıkıyor."

"Benim bir hedefim var; Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum. Fenerbahçe, beni en kötü günlerimde çaresiz bırakmadı; gerekirse Fenerbahçe için boş sözleşmeye de imza atarım."

"En çok takılmayı sevdiğim oyuncu Mehmet Ekici, onun yanında diğer arkadaşlarımla da iyi anlaşıyorum sıkıntı yaşamadım kimseyle."

Tolga: F.Bahçe için boş sözleşmeye imza atarım Tolga: F.Bahçe için boş sözleşmeye imza atarım 08.01.2020
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye lisans çıkacak Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye lisans çıkacak 08.01.2020
Ozan Tufan: Şampiyonluğa inanıyoruz Ozan Tufan: Şampiyonluğa inanıyoruz 08.01.2020
Fenerbahçe'de Simon Falette'de mutlu son Fenerbahçe'de Simon Falette'de mutlu son 08.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'nin Antalya kampı Fenerbahçe'nin Antalya kampı 08.01.2020
Canlı yayında açıkladı! O isim bugün Fenerbahçe'ye imza atacak! Canlı yayında açıkladı! "O isim bugün Fenerbahçe'ye imza atacak!" 07.01.2020
Fenerbahçeli yıldız resti çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum' Fenerbahçeli yıldız resti çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum' 07.01.2020
Ozan Tufan: Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak Ozan Tufan: Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak 07.01.2020
Fenerbahçe'de kiralık raporu Fenerbahçe'de kiralık raporu 07.01.2020
Juan Jesus'un alternatifi Simon Falette Juan Jesus'un alternatifi Simon Falette 07.01.2020
Fenerbahçe'nin Antalya kampı Fenerbahçe'nin Antalya kampı 07.01.2020
Görüntüsü olay oldu! Antalya'da Ozan Tufan... Görüntüsü olay oldu! Antalya'da Ozan Tufan... 07.01.2020
Max Kruse dart turnuvasında yarıştı Max Kruse dart turnuvasında yarıştı 06.01.2020
Fenerbahçe'de hedef Juan Jesus Fenerbahçe'de hedef Juan Jesus 06.01.2020
Emre Belözoğlu: Şampiyonluk özlemi bitecek Emre Belözoğlu: Şampiyonluk özlemi bitecek 06.01.2020
Fenerbahçe kamp için Antalya'da Fenerbahçe kamp için Antalya'da 05.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...
Falette olmazsa Fenerbahçe'nin transferde B planı da hazır! Comolli...
Galatasaray'a Fernando Muslera için dev teklif!
Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3,5 yıllık anlaşma...
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşma detayları....
Arda Turan'ın yeni takımı açıklandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör