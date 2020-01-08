08 Ocak 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye lisans çıkacak

Fenerbahçe'de ilk yarıda lisansı çıkarılmayan orta saha oyuncusu Mehmet Ekici, sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın yerine kadroya dahil ediliyor.
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