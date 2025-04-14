TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'dan Jose Mourinho sözleri!
TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, A Spor'un konuğu oldu. Vitor Melo Pereira, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...
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