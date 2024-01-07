Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe'nin yıldız ismine övgü dolu sözler! "Kaç hafta yoktu..."
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'un konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi Cengiz Ünder hakkında konuştu. Toroğlu, "Cengiz Ünder'e bir parantez açalım. Geldi, Fenerbahçe iyi para verdi. İyi de oyuncu. Cengiz yok, kaç hafta yoktu! Demek ki özel çalışmaya falan girdi ki bugün Cengiz Ünder'i seyrediyoruz." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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