O isimden Fenerbahçe sözleri! "Takımın artık iskeleti var"
Trendyol Süper Lig'de ilk yarı tamamlandı ve Fenerbahçe oynanan 18 maçın ardından ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla önünde tamamlayarak liderlik koltuğunda oturdu. A Spor yorumcusu Onur Özkan, sarı-lacivertli ekibi yorumladı. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri
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