Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Serdar Dursun paylaşımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Serdar Dursun ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. (FB spor haberi)

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