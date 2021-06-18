Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş Zlatko Dalic gelişmesi! "Açıklanırsa sürpriz olmaz"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Spor Ajansı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbostan, teknik direktör arayışlarını sürdüren ve adı birçok çalıştırıcıyla anılan Fenerbahçe ile ilgili "Zlatko Dalic ismi en önlerde, açıklanırsa sürpriz olmaz" dedi. (FB spor haberi)

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