Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi transferinde son durum ne? Eşiyle ilgili flaş detay

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda yaptı. Kul, Vedat Muriqi konusuyla ilgili olarak, "Geçtiğimiz günlerde Vedat'ın eşi Edibe Muriqi'nin sosyal medya paylaşımı oldu. Futbolcu eşlerinin transfer konularında imkansızı gerçekleştirebildiklerini gördüm" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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