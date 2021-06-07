Fenerbahçe'nin gündemindeki Rafael Benitez'i böyle değerlendirdi! "Çin'e giden hoca niye gelmesin?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceğini açıklamasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Alpaslan, sarı-lacivertlilerin teknik adam listesinde bulunan Rafael Benitez için, "Çin'e giden bir hoca niye gelmesin?" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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