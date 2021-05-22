22 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu harekatı
A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Spor Gündemi programında flaş açıklamalarda bulundu. Zeybek, Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle ilgili olarak, "Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu için harekete geçti. Oyuncunun sarı lacivertlilere gelme ihtimali var" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
22.05.2021
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