Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş istatistik!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Haldun Domaç, 'Spor Ajansı' programında Trabzonspor-Fenerbahçe derbi mücadelesi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Domaç, "Fenerbahçe öne geçtiği hiçbir karşılaşmayı kaybetmemiş hepsini kazanmış. İlk golü yediği mücadelelerde ise sadece 3 kez kazanabilmiş." ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)

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