28 Şubat 2021, Pazar
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mehmet Emin Uluç'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş yorum! "İstifasını bekliyorum"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, 'Haydi Maça' programında Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Trabzonspor karşısında sonuçtan bağımsız olarak yine aynı kötü futbolunu oynarsa Fenerbahçe Erol Bulut'un istifasını bekliyorum." (FB spor haberleri)
28.02.2021
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