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Son dakika Fenerbahçe haberleri: İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı öncesi son detayları

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertlilerin don detaylarını aktardı. Kul, "Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu Caner Erkin konusuydu bu da teknik heyetin kararıydı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'a karşı farklı bir 11 ile sahaya çıkacak. " dedi. (FB spor haberleri)
28.02.2021
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