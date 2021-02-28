Son dakika Fenerbahçe haberleri: İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı öncesi son detayları

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertlilerin don detaylarını aktardı. Kul, "Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu Caner Erkin konusuydu bu da teknik heyetin kararıydı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'a karşı farklı bir 11 ile sahaya çıkacak. " dedi. (FB spor haberleri)

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