21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Flaş Sergen Yalçın iddiası! "Beşiktaş ile anlaşamazsa Fenerbahçe..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktardı. Kul, "Fenerbahçe ile Sergen Yalçın arasında bir temas oldu mu?" sorusuna "Şu ana kadar bir temas olduğunu duymadım ama Beşiktaş-Sergen Yalçın ilişkisi nereye gider, nasıl olur muhakkak Fenerbahçe de bu durumu takip ediyordur. Eğer Beşiktaş ile Sergen Yalçın arasında net bir anlaşmazlık çıkarsa gündeme geleceğini düşünüyorum" dedi. (FB spor haberi)
21.06.2021
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