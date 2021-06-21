21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisi Mirsad Türkcan'dan Fenerbahçe açıklaması!
Bir süredir Fenerbahçe ile adı geçen Edin Dzeko cephesinden bir açıklama geldi. Bosnalı oyuncunun Türkiye temsilcisi Mirsad Türkcan, "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisiyle Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum" ifadelerini kullandı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul ise detayları canlı yayında aktardı. | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
21.06.2021
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