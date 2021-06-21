Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Ali Koç eleştirisi! "Camia gidişattan memnun değil"

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda buluındu. Uluç, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile ilgili "Camia bu gidişattan çok memnun değil. Fenerbahçe camiasının beklentisi, başkan Ali Koç, 'Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceğiz' açıklamasını yaparken, o cümlenin devamında yeni hocayla anlaşılmasının belirtilmesi gerekiyordu" yorumunu yaptı. (FB spor haberi)

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