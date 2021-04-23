23 Nisan 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberleri: Flaş şampiyonluk yorumu! "Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yenerse..."
A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Kelleci, "Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu oyunu diye bir şey oturacaksa bu Kasımpaşa maçında olacaktır. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçını kayıpsız geçerse o zaman çok farklı bir noktaya gidilebilir." dedi.
23.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Uluç'tan Terim'e sert sözler! "Bu takıma yapabileceğin en büyük iyilik..."
- Çebi'den Ghezzal ve Rosier açıklaması!
- Fatih Terim Ve Arda Turan Maç Sonunda Ne Konuştu? Emre Kaplan Açıkladı / Spor Ajansı / 22.04.2021
- F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı antrenmanından görüntüler
- Erman Toroğlu:"Bakasetas'ın Lifi Atarsa, Ben Gidemiyorum Derse Çıkarırım Yoksa Çıkarmam" / A Spor
- Uluç'tan Terim'e sert sözler! "Bu takıma yapabileceğin en büyük iyilik..."
- G.Saray-Trabzonspor maçıyla ilgili çarpıcı yorum! "O kadar kötüydü ki..."
- Serkan Korkmaz: "Galatasaray'da Sahada İyi Şeyler Yapmaya Çalışan Tek Adam Babel" / Spor Ajansı
- "Hedefim Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak"
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig