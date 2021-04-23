Son dakika spor haberleri: Flaş şampiyonluk yorumu! "Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yenerse..."

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Kelleci, "Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu oyunu diye bir şey oturacaksa bu Kasımpaşa maçında olacaktır. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçını kayıpsız geçerse o zaman çok farklı bir noktaya gidilebilir." dedi.

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