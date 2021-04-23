Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla beğeni toplayan Altay Bayındır, 2-1 kazanılan Başakşehir maçı öncesi şanssız bir sakatlık yaşadı. Genç kalecinin şut çalışması sırasında el bileği kırıldı. 23 yaşındaki kaleciyi ameliyat eden Dr. Ufuk Nalbantoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABONE OL