23 Nisan 2021, Cuma
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Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama
Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla beğeni toplayan Altay Bayındır, 2-1 kazanılan Başakşehir maçı öncesi şanssız bir sakatlık yaşadı. Genç kalecinin şut çalışması sırasında el bileği kırıldı. 23 yaşındaki kaleciyi ameliyat eden Dr. Ufuk Nalbantoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
23.04.2021
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