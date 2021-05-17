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Son dakika spor haberleri: Flaş Fenerbahçe sözleri! "Ali Koç'un aday olmama lüksü yok" | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de başkan olarak 3. sezonunu tamamlayan Ali Koç'un yaptıkları, yapamadıkları ve geleceği hakkında konuşan A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, "Ali Koç en az 2 dönem sözüyle geldi. Şimdi aday olmuyorum, bırakıp gidicem deme gibi bir lüksü yok." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
17.05.2021
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