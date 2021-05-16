Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Şampiyon olsaydık..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-1’lik Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, şampiyon olsalardı başka bir sabaha uyanacaklarını söyleyerek, “Son dakikada da olsa kazanmak tabii ki önemli ama Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur” dedi.

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