Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Samandıra'ya ziyaret

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Evindeki son 2 maçta Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut ve futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi.

ABONE OL