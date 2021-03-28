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Son dakika spor haberleri: "Emre Belözoğlu varken yerli teknik adam getirmek..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, "Emre Belözoğlu varken yerli teknik adam getirmek büyük bir hataydı." dedi.
28.03.2021
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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu varken yerli teknik adam getirmek... Son dakika spor haberleri: "Emre Belözoğlu varken yerli teknik adam getirmek..." 28.03.2021
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