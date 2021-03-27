Çarpıcı Emre Belözoğlu yorumu! "Milli takımı da çalıştırır federasyon başkanı da olur"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Son Sayfa programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zeybek, Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Erol Bulut'un yerine takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile ilgili "Milli takım teknik direktörü de olur federasyon başkanı da olur." yorumunu yaptı.

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