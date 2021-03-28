28 Mart 2021, Pazar
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Ümit Aktan'dan Emre Belözoğlu yorumu! "4. hakemin yakasına yapışır"
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aktan, "Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maçın dinamiğini değiştirecek bir isim. Gerekirse oyuncu değişikliğiyle bunu yapar, ya da 4. hakemin yakasına yapışarak yapar." dedi. (FB spor haberleri)
28.03.2021
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