Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından çok sert sözler! "Ben olsam utanır sokağa çıkamam"

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, canlı yayında Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin yediği golde oyuncuların yaptığı hataları çok sert bir dille eleştiren Uzundurukan, "Ben olsam utanır sokağa çıkamam" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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