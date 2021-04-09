09 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında bomba sözler! "Emre Belözoğlu'nu göreve getirmek ben şampiyon olmayacağım demek"
A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, canlı yayında Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktör Emre Belözoğlu ve başkan Ali Koç'u sert sözlerle eleştiren Uzundurukan, "Emre Belözoğlu'nu göreve getirmek, ben şampiyon olmayacağım demek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
09.04.2021
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