Son dakika spor haberi: "Vitor Pereira umut veren bir Fenerbahçe oluşturdu"

UEFA Avrupa Ligi grup maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puanla ile döndü. Sabah Sporu programına konuşan Mehmet Emin Uluç "Maç içerisinde 2-3 hatanın bedeli 2 puan oldu" dedi. Ayrıca Uluç "Pereira taraftara umut veren bir Fenerbahçe oluşturdu" yorumunda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (Fb spor haberi)

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