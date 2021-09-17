17 Eylül 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: "Vitor Pereira umut veren bir Fenerbahçe oluşturdu"
UEFA Avrupa Ligi grup maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puanla ile döndü. Sabah Sporu programına konuşan Mehmet Emin Uluç "Maç içerisinde 2-3 hatanın bedeli 2 puan oldu" dedi. Ayrıca Uluç "Pereira taraftara umut veren bir Fenerbahçe oluşturdu" yorumunda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (Fb spor haberi)
17.09.2021
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