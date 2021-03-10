Son dakika spor haberi: Ozan Zeybek canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de Caner Erkin takıma dönecek mi?

A Spor yorumcularından Ozan Zeybek, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Zeybek, sarı lacivertlilerde Caner Erkin'e verilen cezanın takıma bir mesaj olduğunu dile getirirken, "Milli oyuncunun bu hafta takıma döneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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