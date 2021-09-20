20 Eylül 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi | Murat Özbostan: Berisha Fenerbahçe'nin golcüsü değil
Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler zorlu mücadelede rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin yeni transferi Berisha ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Özbostan, "Berisha, Fenerbahçe'nin golcüsü değil" dedi. (FB spor haberi)
20.09.2021
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