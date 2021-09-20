20 Eylül 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Vitor Pereira'ya Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası rotasyon eleştirisi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Uluç, sarı-lacivertli takımın teknik Vitor Pereira'nın rotasyona gitmesiyle ilgili "Bu kadar kapsamlı bir rotasyon beklemiyorduk. Biz de şaşırdık açıkçası. Rotasyon bu kadar kapsamlı mı olmalıydı? Bu kadar değişiklik olmalı mıydı? Bir de üzerinde performans anlamında soru işareti olan bu kadar oyuncuyu aynı anda sahaya sürmek ne kadar mantıklıydı?" ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)
20.09.2021
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