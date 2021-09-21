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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ümit Aktan: İnsani ilişkilerde Pereira'yı zayıf görüyorum
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 kaybetmişti. Sabah Sporu programına konuşan Ümit Aktan, Pereira'nın oyuncularla ilişkilerine dikkat çekti. Aktan, "Mesut'un negatif enerji sunarak oynamasının hocadan kaynaklandığını düşünüyorum" dedi. | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)
21.09.2021
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