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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi! Canlı yayında döneceği tarihi açıkladı

A Spor muhabirlerinden Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 38. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı öncesindeki son gelişmeleri aktardı. Kul, sarı lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır hakkında da müjdeli bir haber verdi. Yıldız oyuncunun 1-2 hafta içerisinde çalışmalara başlayacağını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
29.04.2021
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