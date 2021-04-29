29 Nisan 2021, Perşembe
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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki: Kalan 5 hafta hata kaldırmaz
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Antalya'da mini bir kampa giren sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. "Hakemlerin algılara aldırış etmeden ligi tamamlamalarını bekliyoruz" diyen Baki, "Kalan 5 hafta hata kaldırmaz" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
29.04.2021
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