Son dakika Fenerbahçe haberi: Flaş Emre Belözoğlu-Erol Bulut kıyası! "Dağlar kadar fark var"

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Erol Bulut ve yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili konuşan Uluç, "Emre Belözoğlu ile Erol Bulut arasında dağlar kadar fark var. Hocaların oyunculara bireysel olarak yaklaşımları, transferlerdeki etkisi, oyunculara olan dokunuşları, diyalogları bunların hepsinin çok ciddi bir önemi var. Emre Belözoğlu'nun takımı, Erol Bulut'un takımına göre daha keyifli ve ritimli. Sonuçlar da bunu gösteriyor." dedi.

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