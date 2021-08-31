Fenerbahçe'de Morita gelişmesi! Santa Clara ile anlaşma sağlandı | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Hidemasa Morita transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler daha önceden masaya oturduğu ancak yüksek bonservisi nedeniyle anlaşma sağlayamadığı Santa Clara ile el sıkıştı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberleri)

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