31 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin MLS ekiplerinden Los Angeles FC'den kadrosuna kattığı Diego Rossi, İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
31.08.2021
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